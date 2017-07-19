TikTok: Commissione Ue, ok impegno su archivi pubblicitari trasparenti
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 5 dic - La Commissione europea si e' assicurata l'impegno di TikTok a fornire archivi pubblicitari che garantiscano la piena trasparenza in merito agli annunci sui suoi servizi. Il gruppo cinese ha presentato impegni vincolanti che affrontano tutte le preoccupazioni sollevate dalla Commissione nella sua indagine e nelle risultanze preliminari del maggio 2025.

