TikTok: Commissione Ue, ok impegno su archivi pubblicitari trasparenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 5 dic - TikTok fornira' il contenuto completo dell'annuncio cosi' come appare nei feed degli utenti, inclusi gli URL nel link fornito nell'annuncio. Poi aggiornera' il suo 'repository' (archivio digitale) piu' rapidamente, assicurando che le informazioni siano disponibili entro un massimo di 24 ore; fornira' i criteri di targeting selezionati dagli inserzionisti, insieme ai dati aggregati degli utenti (tra cui sesso, fascia di eta' e Stato membro in cui si trovano gli utenti raggiunti), consentendo ai ricercatori di indagare su come gli annunci sono mirati e consegnati; introdurra' ulteriori opzioni di ricerca e filtri, consentendo agli utenti di trovare annunci pubblicitari piu' facilmente.

Il Dsa (Digital service act) richiede alle piattaforme di mantenere un 'repository' accessibile e ricercabile degli annunci in esecuzione sui loro servizi. Questi archivi sono fondamentali per le autorita' di regolamentazione, i ricercatori e la societa' civile per rilevare truffe, pubblicita' di prodotti illegali o inappropriati per l'eta', pubblicita' false e operazioni di informazione coordinate, anche nel contesto delle elezioni.

Ora TikTok deve attuare gli impegni quanto prima e al piu' tardi entro i termini concordati con la Commissione, che variano da 2 a un massimo di 12 mesi a seconda dell'impegno specifico. Nel dicembre 2024 la Commissione ha inoltre avviato procedimenti formali nei confronti di TikTok per la sua gestione dei rischi connessi alle elezioni e al dibattito civico, per i quali l'indagine prosegue.

