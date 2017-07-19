Tikehau Capital: Venezuela, commento sulle implicazioni - PAROLA AL MERCATO

di Raphael Thuin* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - Negli ultimi anni, investitori e mercati hanno imparato a guardare oltre i rischi geopolitici ricorrenti e a mantenere l'attenzione sui fattori fondamentali che guidano la performance di lungo periodo dei mercati, ovvero le prospettive di crescita economica, le dinamiche dell'inflazione e gli utili societari.

I recenti sviluppi in Venezuela sembrano rientrare in questo schema. L'impatto economico globale del Paese resta limitato, con un'esposizione relativamente contenuta per la maggior parte delle aziende internazionali. Di conseguenza, le prospettive di lungo termine per i mercati dovrebbero rimanere sostanzialmente invariate.

Esiste persino un potenziale di catalizzatori positivi: uno degli obiettivi dichiarati dell'attuale amministrazione statunitense e' facilitare l'immissione di una maggiore quantita' di petrolio venezuelano sui mercati globali. Il Venezuela, pur detenendo le maggiori riserve petrolifere provate al mondo, oggi e' infatti solo un produttore marginale a livello globale.

Detto questo, gli spostamenti geopolitici e i cambiamenti di regime introducono inevitabilmente nuove incertezze. Restiamo quindi vigili rispetto a possibili effetti di contagio e a un aumento delle tensioni geopolitiche a livello globale. Anche nel 2026, cosi' come nel 2025, la geopolitica sara' un fattore da monitorare per gli investitori e per l'andamento dei mercati.

*Head of Capital Market Strategies di Tikehau Capital

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

