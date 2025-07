The'lios Longarone: ceo Zanardo, impianti adeguati a sviluppo medio termine

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 10 lug - "Con questa inaugurazione, che porta di fatto a 40 mila metri quadri le superfici di The'hlios a Longarone nel Bellunese, siamo di fatto pronti ad affrontare lo sviluppo degli ordini nel medio termine e quindi per lo meno per i prossimi 3-5 anni".

Cosi' a Radiocor il ceo di The'lios Alessandro Zanardo in occasione dell'inaugurazione, da poco conclusa, del nuovo stabilimento da circa 20 mila metri quadri che la societa', parte del gruppo Lvmh, ha acquisito a fine 2023 da Safilo.

"Qui - ha aggiunto Zanardo - abbiamo concentrato le attivita' di stampaggio metallico che erano dislocate a pochi chilometri da Longarone, abbiamo trasferito alcuni supervisori e ampliato la nostra parte amministrativa, lavorando con efficienza per dare risposta alle esigenze di un mercato che chiede prodotti in metallo".

Per quanto riguarda le prospettive per il 2025, The'lios Spa (che nel 2024 fatturava, secondo dati camerali, 381,2 mln di euro) non teme una congiuntura delle piu' complesse negli ultimi decenni.

"Non possiamo ignorare che alcune aree stiano vivendo situazioni non facili, penso agli Usa, e ad alcuni paesi del Sud Est Asiatico - conclude il ceo di The'lios. - D'altra parte altre aree, come quella dell'Europa e del Middle East, compensano queste battute d'arresto e stando andando molto bene. Il fatto di essere parte di un gruppo globale aiuta di certo a bilanciare i differenti trend locali. Qui a Longarone abbiamo investito in maniera congrua per creare un polo industriale del lusso forte di competenze a tutto tondo nel settore dell'occhialeria e in grado di dare risposte sul medio periodo alla domanda che arriva da tutto il mondo".

