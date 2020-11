Thales Alenia Space: in rampa di lancio satellite Sentinel-6A

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - 20 nov- Il lancio del satellite Sentinel-6A per studi ocenografici e' in programma per il 21 Novembre dalla base di Vandemberg in California, con il lanciatore Falcon 9 di SpaceX. Il satellite e' stato costruito da Airbus in qualita' di prime contractor per conto di Esa, in collaborazione con la Nasa nell'ambito del programma di monitoraggio della Terra Copernicus della Commissione Europea.

Thales Alenia Space ha fornito il radar altimetro Poseidon-4, che sara' utilizzato anche da Sentinel-6B, un satellite identico il cui lancio e' previsto per il 2026.

Il satellite Sentinel-6 sostituira' Jason-3, costruito da Thales Alenia Space, per garantire la continuita' operativa dei servizi spaziali di oceanografia.

