Tesla: 41% conducenti auto elettriche eviterebbe di comprarla per motivi politici (studio)

L'indagine globale di Global Ev Alliance (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 nov - Circa il 41% dei conducenti di auto elettriche nel mondo vorrebbe evitare di acquistare una Tesla - il marchio fondato dal miliardario Elon Musk - per motivi politici. E' quanto emerge da uno studio condotto su oltre 26.000 proprietari di auto elettriche in 30 paesi per conto della Global Ev Alliance tra settembre e ottobre. Piu' di un conducente su due (53%) si e' mostrato intenzionato a evitare alcuni brand per motivi politici. Di questi, quasi la meta' non vorrebbe comprare una Tesla, il 12% marchi legati alla Cina e il 5% agli Stati Uniti. Un tempo stretto alleato del presidente americano Donald Trump, Elon Musk, fondatore di Tesla, ha fatto scalpore quest'anno sostenendo l'estrema destra europea e schierandosi contro le politiche di diversita' e inclusione.

Gli appelli al boicottaggio si sono cosi' moltiplicati in tutto il mondo, anche se i loro effetti sono difficili da quantificare. Secondo l'indagine, le riserve nei confronti di Tesla sono particolarmente forti negli Stati Uniti (52%), in Germania (51%) e in Australia e Nuova Zelanda (45%). Anche in Norvegia - Paese con un alta diffusione di veicoli elettrici -il 43% degli intervistati dichiara che non vorrebbe acquistare un'auto della casa fondata da Elon Musk. Questa percentuale e' del 21% in Francia e scende al 2% in India. A livello mondiale, il 12% dei conducenti di auto elettriche cita anche la Cina come paese produttore di veicoli elettrici che eviterebbe di comprare, anche in questo caso con forti disparita' (43% in Lituania e 2% in Italia o Polonia).

red-Cog.

