Terzo Settore: solo il 7% degli enti e' guidato da un under 35

Ricerca realizzata per il premio Acri 'GenP' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 dic - Nel variegato mondo del Terzo Settore i giovani faticano a farsi spazio: su un totale di 134.815 organizzazioni Ets registrate in Italia (Registro Runts) appena 9.602 (il 7,1% del totale) sono guidate da un legale rappresentante under 35. Lo mette in evidenza una ricerca realizzata nell'ambito di un'iniziativa dell'Acri, l'associazione delle Fondazioni di origine bancaria. L'Acri, per stimolare il ricambio generazionale nel Terzo Settore, ha promosso un premio nazionale, 'GenP - Giovani che partecipano', che premia le organizzazioni non profit che promuovono la partecipazione giovanile e coinvolgono gli under 35 nei loro organi di amministrazione.

La ricerca, nel guardare il bicchiere (con un eufemismo) mezzo pieno, sottolinea una presenza di under 35 negli organi degli Ets lievemente sopra la media nazionale nel Mezzogiorno (9,7% il 'picco' in Calabria) anche se la regione con la percentuale in assoluto piu' alta e' il Trentino (11,7%).

'Con il premio GenP - commenta in una nota Giovanni Azzone presidente dell'Acri - 'intendiamo valorizzare un percorso di rinnovamento gia' in atto nel Terzo settore, in cui il contributo delle nuove generazioni si affianca all'esperienza delle organizzazioni piu' mature. L'indagine mostra che, pur essendo ancora minoritaria, la presenza di leader under 35 porta con se' segnali significativi: modelli di governance piu' inclusivi, un maggiore equilibrio di genere e un forte radicamento nei territori'.

Com-Ggz

