Terzo Settore: Carfagna, 80 mln per Enti impegnati nell'emergenza Covid

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - 'Rispettiamo gli impegni con il Terzo Settore: e' aperto da oggi il bando che consentira' di accedere ai ristori per le minori entrate registrate nel 2020. I finanziamenti sono consistenti: 80 milioni di euro. Provengono dal Fondo Sviluppo e Coesione e ci siamo impegnati per una corretta ripartizione tra le aree territoriali: 64 milioni andranno alle Regioni del Mezzogiorno e 16 milioni a Lombardia e Veneto. Non e' stato un percorso facile, ma credo che i risultati confermino la massima attenzione del governo per la meritoria attivita' degli ETS, che in questa complessa fase di emergenza ha consentito di contenere il disagio sociale e i rischi di emarginazione di larghe fasce di italiani'. Cosi' il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna ha annunciato la pubblicazione dell'avviso pubblico relativo ai finanziamenti a sostegno degli Enti del Terzo Settore impegnati nell'emergenza Covid-19 nelle regioni meridionali, oltre a Lombardia e Veneto. Il bando nasce dalla collaborazione tra gli uffici del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, l'Agenzia per la Coesione territoriale e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il coinvolgimento attivo delle Regioni interessate e del Forum del Terzo Settore.

