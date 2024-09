Terziario: Osservatorio Manageritalia, II trim 2024 record occupazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - I sottosettori piu' forti secondo i dati dell'Osservatorio del Terziario di Manageritalia sono in dettaglio il noleggio e agenzie di viaggi (1,4%), informazione e comunicazione (1,2%) e attivita' professionali (1,1%). In calo il commercio all'ingrosso maggiormente collegato alla tendenza della manifattura (-0,4%). Il fatturato e' diminuito solo nel comparto del commercio all'ingrosso, molto legato all'attivita' industriale, mentre ha registrato una crescita relativamente vivace (superiore all'1%) per i settori di noleggio e agenzie di viaggi, informazione e comunicazione e delle attivita' professionali e di poco inferiore per alloggio e ristorazione. L'export dei servizi si riferisce al primo trimestre ed e' in lieve aumento rispetto ad un anno fa e rimane un settore sul quale il sistema Italia ha grandi margini di crescita se si considera che il suo peso sul Pil e' del 5,5%, mentre in Paesi come Francia e Germania, dove e' leggermente diminuito, e' pari all'11,5% e 9%. Cresce lievemente l'inflazione nei servizi (3,1% nei mesi di luglio e agosto dal 2,9% del precedente trimestre), superiore a quella generale (+1,2%), alimentata dal permanere di spinte sui costi; ma nulla a che vedere con il 7,4% dello scorso anno. L'analisi di dettaglio mostra peraltro una crescita record trainata dal lavoro dipendente (+0,4%) contro il calo di quello indipendente (-0,2%). Qui i sottosettori maggiormente virtuosi sono le attivita' finanziarie e assicurative (+0,3%) e quelle professionali (+0,6%). Oltre al commercio, trasporto e servizi ricettivi (-0,5%) in calo l'occupazione nei servizi comunicazione e informazione (-1,3%). Marco Ballare', Presidente di Manageritalia: 'Se si vogliono cogliere concrete opportunita' occupazionali e di crescita professionale bisogna guardare sempre di piu' anche al mondo del terziario, dei servizi e dell'innovazione.

Sarebbe ora che anche il Governo se ne rendesse conto, soprattutto in vista della prossima manovra economica. In particolare, occorre rafforzare l'export dei servizi che in Germania e in Francia ha un peso sul Pil pari al doppio del nostro, l'Italia puo' e deve raggiungere quel livello'.

