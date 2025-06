Terziario: Confindustria, a Brescia fiducia non riprende, in I trim a quota 106 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 giu - Per quanto riguarda i giudizi espressi dalle aziende il fatturato e' aumentato per il 31% delle imprese intervistate, con un saldo positivo del +9% tra coloro che hanno dichiarato variazioni in aumento e in diminuzione; il portafogli ordini evidenzia un incremento (saldo netto pari a +18%); cresce anche l'occupazione e i prezzi dei servizi offerti si caratterizzano per una sostanziale stabilita'. Per quanto riguarda le prospettive per i mesi a venire, il fatturato e' atteso in crescita dal 45% degli intervistati, con un saldo positivo del 36% a favore degli ottimisti rispetto ai pessimisti; i saldi riferiti al portafoglio ordini (+25%) e all'occupazione (+22%) descrivono uno scenario incoraggiante, con un possibile rafforzamento dell'attivita'; i prezzi dei servizi offerti manifestano un saldo del +16%, a indicazione che, nel prossimo futuro, una fase rialzista e' ritenuta verosimile.

