Terziario: Confcommercio, in regioni Nord piu' occupazione femminile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mag - Nel 2023, il settore terziario registra in alcune regioni una prevalenza di occupazione al femminile (dipendenti, professioniste, imprenditrici): in Friuli-Venezia Giulia sono il 52,9% del totale, in Emilia-Romagna il 52,5% e in Trentino-Alto Adige il 51,7%; seguono Veneto (50,7%) e Piemonte (50%). Emerge da un'analisi dell'Ufficio studi di Confcommercio e del Centro studi Tagliacarne per Terziario Donna, presentato oggi. Si trovano in posizione mediana le regioni del Centro e la Sardegna (45,8%), mentre in fondo alla graduatoria ci sono Campania (39,3%), Sicilia (39,6%), Calabria (39,7%), Puglia (42,5%) e Basilicata (43,2%). Guardando alle imprenditrici donne la prima regione in Italia e' la Val d'Aosta (46,4%), seguita da Trentino (41,5%), Friuli (40,9%) e Liguria (40,2%); spostandosi a Sud diminuisce il contributo delle imprenditrici.

