Terremoto: protocollo per l'impiego di detenuti nei cantieri del Centro Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 ott - Le persone detenute in dieci province delle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Marche e Umbria avranno l'occasione di lavorare nei cantieri di oltre 5.000 opere di ricostruzione pubblica e in quelli di 2.500 chiese danneggiate dal terremoto 2016. Lo stabilisce il Protocollo d'intesa siglato oggi nella sede del ministero della Giustizia, tra il commissario straordinario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Maria Zuppi, il presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, Enzo Bianco, e il vicepresidente Ance con delega per la ricostruzione del Centro Italia Piero Petrucco. L'obiettivo del Protocollo, e' quello di aumentare le opportunita' di lavoro, strumento indispensabile per il pieno reinserimento sociale, di chi sta scontando una pena detentiva in 35 istituti del Centro Italia. Il numero dei detenuti coinvolti dipendera' dal programma dei lavori e dai cantieri individuati. Le modalita' di inserimento lavorativo verranno definite in base ai profili dei singoli detenuti e alle esigenze delle aziende.

Al commissario straordinario spettera' la funzione di raccordo delle attivita', mentre il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria individuera' gli idonei e favorira' il loro inserimento in cantieri vicini alle strutture detentive, in accordo con la magistratura di sorveglianza. La Cei promuovera', presso le imprese impegnate nella ricostruzione degli edifici di culto, l'utilizzo di manodopera da parte dei detenuti valutati idonei. Ance diffondera' alle proprie strutture territoriali e, per il loro tramite anche agli enti bilaterali del sistema, i.

contenuti del protocollo. com-ler

(RADIOCOR) 19-10-22 15:30:54 (0477)AVV,PA,INF 5 NNNN