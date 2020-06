Terremoto: Ponzano rinasce con il primo piano attuativo approvato nel cratere

Ok Conferenza permanente presieduta dal commissario Legnini (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 giu - Ponzano com'era, con tutte le sue case, le piazze, gli orti, e anche un esercizio commerciale, ma in un altro posto, piu' sicuro. La conferenza permanente presieduta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, ha dato via libera al piano attuativo, il primo in tutto il cratere del sisma 2016, per la delocalizzazione dell'abitato di Ponzano, nel Comune di Civitella del Tronto (Teramo), interessato da un'enorme frana in coincidenza con il terremoto. La conferenza ha acquisito i pareri favorevoli di tutte le amministrazioni coinvolte nelle autorizzazioni del progetto messo a punto dal Comune di Civitella con l'aiuto dell'Ufficio speciale della ricostruzione Abruzzo e una piena partecipazione dei cittadini interessati. 'Il piano di Ponzano e' il primo in assoluto nel cratere del sisma 2016 che viene sottoposto alla Conferenza Permanente. La sua approvazione e' una decisione importante che consentira' di ricostruire 27 edifici prima esistenti nell'area colpita dalla frana con una pianificazione innovativa e di qualita' e la previsione degli spazi e dei servizi pubblici necessari. Grazie a questo piano 139 cittadini potranno realizzare una nuova casa e nuovi spazi di vita anche comuni' ha detto Legnini. Il piano suddivide la nuova area dell'insediamento, situata a 4 chilometri dall'abitato originario di Ponzano, che a sua volta diventera' un parco geologico, in vari lotti, nell'ambito dei quali i cittadini hanno potuto scegliere come e anche vicino a chi ricostruire. La nuova Ponzano, che sorgera' su un'area di 35mila metri quadri, avra' spazi dedicati ai servizi collettivi e al verde pubblico, e anche dei piccoli orti urbani sfruttabili in concessione.

com-ler

(RADIOCOR) 09-06-20 13:37:12 (0297)PA,INF 5 NNNN