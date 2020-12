Terremoto: Mit autorizza interventi stradali Anas per oltre 230 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 dic - Il ministero delle Infrastrutture ha autorizzato Anas (Gruppo Fs) a realizzare gli interventi classificati in "priorita' 4" nell'ambito del Programma di ripristino della rete stradale interessata dal terremoto del 2016. Lo dice un comunicato del Mit, specificando che "si tratta di 443 interventi straordinari per il ripristino di danni non strutturali prodotti dagli eventi sismici su strade prevalentemente provinciali e comunali, per un investimento complessivo di oltre 230 milioni di euro". Gli interventi interessano 117 Comuni del cratere sismico nelle quattro regioni interessate dal sisma del 2016-2017 (Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio) "ed assumono particolare rilevanza in quanto direttamente connessi alla mobilita' locale e alla ripresa sociale ed economica del territorio". La nota del Mit informa inoltre che il "programma di ripristino della rete stradale" varato nel 2016 da Protezione Civile e Mit si compone di sette stralci operativi che hanno finora "finanziato l'attuazione di 1056 interventi con un investimento complessivo di circa 978 milioni di euro". "Con questo ulteriore stanziamento, il Programma sale a circa 1500 interventi con un investimento complessivo di oltre 1,2 miliardi di euro", conclude la nota.

