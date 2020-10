Terremoto: da fondo Confindustria-sindacati 7 mln e 130 progetti finanziati

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 ott - A seguito degli eventi sismici del Centro Italia iniziati nel 2016, grazie alla grande sensibilita' di imprese e lavoratori, Confindustria e le Segreterie Generali di Cgil, Cisl, Uil hanno raccolto circa 7 milioni di euro destinati al finanziamento di 130 progetti in 72 comuni del cratere: 7 nel Lazio, 11 in Umbria, 40 nelle Marche e 14 in Abruzzo. Dopo 4 anni 102 progetti sono stati interamente completati raggiungendo i risultati attesi. Lo comunicano Confindustria e Cgil, Cisl e Uil in una nota congiunta.

In particolare, 14 progetti riguardano il 'Rilancio dell'impresa e dell'occupazione' e sono dedicati a rivitalizzare il tessuto produttivo e l'occupazione, valorizzando le eccellenze e le tipicita' locali e promuovono lo sviluppo di settori innovativi e attrattivi creando nuove opportunita' di mercato, di specializzazione professionale e di inserimento lavorativo dei giovani. Gli altri 88 progetti riguardano l'ambito dei 'Servizi per il miglioramento della qualita' della vita e lotta all'abbandono dei territori' e mirano a sostenere azioni orientate ai bisogni delle comunita' locali per mantenerne la coesione sociale, lottare contro l'abbandono del territorio e migliorare il funzionamento dei servizi fondamentali per le popolazioni residenti e per le persone piu' svantaggiate. In termini di risvolti occupazionali, i progetti - compresi quelli ancora in fase di sviluppo - hanno gia' creato 372 nuovi posti di lavoro e ne hanno consolidati 1644.

