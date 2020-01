Terremoto: Conte, stanziati altri 345 mln euro per popolazione Centro Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 gen - 'Ieri in Cdm abbiamo pure stanziato nuove risorse per gli sfollati del Centro Italia. Sappiamo bene quanti disagi stiano ancora affrontando i terremotati di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, molti dei quali non sono ancora potuti rientrare nelle proprie abitazioni. Per questo abbiamo previsto uno stanziamento di ulteriori 345 milioni di euro per interventi di assistenza alla popolazione'. Cosi' su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. 'Sempre dalla parte di chi e' in difficolta' - sottolinea Conte -con misure concrete. Altri 28,4 milioni di euro li abbiamo previsti per i territori dell'Emilia Romagna, incluse le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, per il maltempo di maggio e giugno 2019'.

