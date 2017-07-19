Dati
            Terre rare: Sefcovic annuncia prossimo incontro a Bruxelles con Cina su export -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 21 ott - La Cina e' il principale produttore mondiale di terre rare, materiali essenziali per l'industria digitale, automobilistica, energetica e degli armamenti e ha recentemente annunciato nuovi controlli sulle esportazioni di tecnologie relative alle terre rare, misura che coinvolge sia gli Usa sia l'Europa.

            Il commissario Sefcovic la scorsa settimana ha parlato della necessita' di lavorare 'per una risposta coordinata" del G7.

