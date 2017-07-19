Terrawatt: in pipeline 200 Megawatt fotovoltaico, focus su Centro Italia -INTERVISTA

Il ceo Patrizio Donati spiega a Radiocor i piani futuri (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 mag - Nata nel 2022 da una diversificazione della Donati Spa, attiva nel settore delle opere pubbliche di infrastrutture, Terrawatt punta sul Centro Italia per sviluppare impianti fotovoltaici. 'Al momento', spiega il ceo Patrizio Donati in una intervista a Radiocor, 'abbiamo piu' o meno 200Megawatt di fotovoltaico in sviluppo di cui progetti in cantiere che dovrebbero essere allacciati i primi megawatt entro questa estate e abbiamo quasi 60Megawatt di eolico che stiamo sviluppando on shore e poi quasi 200 Megawatt di Bes che stiamo sviluppando separatamente. Per quanto riguarda la nostra pipeline fotovoltaica pensiamo di ottenere gli iter autorizzativi alla costruzione su tutti i nostri progetti che sono quasi una ventina tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027'.

A livello geografico 'siamo focalizzati esclusivamente in Italia, in particolare nel Centro Italia e in regioni come la Basilicata dove abbiamo 60 Megawatt di progetti eolici che stiamo realizzando. Il programma e' di continuare a investire nell'eolico perche' crediamo nella bonta' dell'investimento soprattutto onshore. La nostra pipeline e' in forte crescita e continuiamo a investire in nuove iniziative sul territorio'. Donati ritiene che il conflitto in Iran possa apportare cambiamenti importanti in tema di rinnovabili.

'Credo che la volonta' si spostera' sempre piu' sulla necessita' di una indipendenza energetica. Penso che dal 2027 in poi cominceremo a vedere molti piu' stimoli a livello legislativo per favorire investimenti o comunque per accelerare gli iter autorizzativi. In Italia ci sono molti progetti e solo autorizzandone una parte possiamo tranquillamente arrivare ai nostri obiettivi del 2030 ma il problema sono gli iter legislativi che sono fermi da anni.

Serve una spinta per sbloccare i progetti gia' in cantiere'.

Laura Bonadies.

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