Terra Next: scelti finalisti del programma Cdp Venture Capital-Cariplo Factory -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,14 set- Giunto alla terza edizione, Terra Next e' diventato il punto di riferimento per il settore dell'innovazione nella bioeconomia e per le startup che operano in questo ambito ricevendo piu' di 450 richieste di candidatura dall'Italia e dall'Europa. Nei primi due anni di attivita' ha accompagnato nella crescita 15 startup che hanno ricevuto investimenti dal programma per 1,5 milioni di euro e raccolto piu' di 2,5 milioni di euro tra follow-on, grant e investitori esterni.

com-sma

(RADIOCOR) 14-09-24 13:09:09 (0271) 5 NNNN