Terra fuochi: Mantovano, impegno massiccio istituzioni per debellare fenomeno rifiuti

Operativa 'control room' per azione preventiva (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - "Quella di oggi e' una battaglia che inizia per rimuovere 620 tonnellate di rifiuti lasciati in mezzo alla strada e che punta entro il mese di luglio a rimuovere tutti i rifiuti presenti sulle strade comunali e provinciali di questo territorio, rifiuti che spesso vengono dati alle fiamme con tutte le conseguenze terribili che questo territorio ha conosciuto per decenni e forse e' la prima volta che vi e' un impegno cosi' massiccio da parte di tutte le istituzioni perche' tutto cio' venga debellato". Cosi' il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in un punto stampa a margine della visita ad Afragola-Casoria dove ha preso parte all'avvio delle attivita' di rimozione dei rifiuti previste dal piano del Governo per il risanamento ambientale della cosiddetta 'Terra dei Fuochi'. "Gli strumenti - ha aggiunto Mantovano - non sono soltanto quelli che avete visto all'opera per rimuovere i rifiuti ma anche quelli che servono a prevenire che vengano collocati nuovi rifiuti perche' e' gia' in funzione da tempo una 'control room' che vede il concorso di tutte le forze di polizia con il coordinamento dei carabinieri forestali e che permette di utilizzare i nuovi strumenti come per esempio l'arresto in flagranza differita di chi continua a lasciare questi rifiuti in mezzo alla strada".

vmg.

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