Terra dei fuochi: oggi la visita di Mantovano per fare il punto dei risultati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - "Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e' stato in visita ad Afragola (Napoli), Caivano (Napoli) e Napoli-Secondigliano, dove ha avuto una serie di incontri istituzionali con le autorita' locali, per fare il punto sui risultati raggiunti e dare ulteriore impulso all'azione di risanamento ambientale della 'Terra dei Fuochi' e agli interventi di riqualificazione dei territori ad alta vulnerabilita'". Lo rende noto Palazzo Chigi.

"Ad Afragola - informa un comunicato - il sottosegretario Mantovano ha preso parte all'avvio dell'attivita' di rimozione dei rifiuti prevista dal piano del Governo per il risanamento ambientale della 'Terra dei Fuochi'.

Presenti anche il viceministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Vannia Gava, il sindaco della Citta' metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano e il commissario unico per la bonifica delle discariche, generale Giuseppe Vadala'.

Successivamente, il sottosegretario Mantovano, insieme al viceministro Gava si e' recato a Caivano, dove ha presieduto una riunione operativa con le autorita' del territorio presso l'ufficio del Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale dei territori ad alta vulnerabilita'. L'incontro e' stato l'occasione per fare il punto sui risultati raggiunti e dare ulteriore impulso alle attivita' di risanamento ambientale della 'Terra dei Fuochi'".

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