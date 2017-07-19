Terna: utile netto 9 mesi a 852,7 mln (+4,9%), acconto dividendo a 11,92 cent -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 nov - L'Ebit di Terna nei 9 mesi, a valle di ammortamenti e svalutazioni, e' pari a 1,347 miliardi (+7,2%). Nel terzo trimestre, l'utile netto di Gruppo e' stato pari a 265 milioni di euro (267,8 milioni nello stesso periodo del 2024).

L'indebitamento finanziario netto si attesta a 11,669 miliardi, rispetto agli 11,160 miliardi al 31 dicembre 2024, a supporto dell'importante crescita degli investimenti per lo sviluppo di un sistema elettrico sempre piu' sicuro ed efficiente.

Guardando alla prevedibile evoluzione della gestione, nell'ultima parte del 2025 si prevede un quadro di crescita economica globale moderata, con l'emergere di alcuni segnali di rallentamento nelle principali economie mondiali; tale crescita economica e' resa ancora piu' incerta dalle persistenti tensioni commerciali, che, acuite dalla sempre piu' probabile introduzione di ulteriori misure protezionistiche, potrebbero generare una nuova spinta inflazionistica internazionale, generando impatti negativi sulla stabilita' politica ed economica a livello mondiale.

Inoltre, le tensioni geopolitiche potrebbero persistere o addirittura intensificarsi con impatti negativi sulla stabilita' politica ed economica a livello globale. In tale scenario, il Gruppo Terna sara' focalizzato sulla realizzazione di quanto previsto nell'aggiornamento del Piano Industriale 2024-2028.

In particolare, con riferimento alle Attivita' Regolate, viene confermata l'accelerazione degli investimenti finalizzati a conseguire gli obiettivi europei, declinati in Italia nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec) del 2024.

Tra i principali progetti di investimento in corso, si evidenzia l'avanzamento del Tyrrhenian Link, per il quale, nel ramo est, e' previsto entro l'anno l'avvio della posa del cavo marino del polo 2 e il proseguimento delle opere civili e della posa dei cavi terrestri di entrambi i poli. Per il ramo Ovest, e' in corso la posa del cavo marino del polo 1.

Relativamente al collegamento tra la Sardegna, la Corsica e la Penisola (Sa.Co.I.3), saranno avviati i cantieri delle stazioni di conversione di Suvereto e Codrongianos. Per il progetto Adriatic Link proseguono le opere civili per la posa del cavo terrestre nelle Marche ed entro l'anno si prevede l'apertura del cantiere delle opere civili per i cavi terrestri in Abruzzo.

Proseguiranno nell'ultima parte dell'anno gli interventi per la finalizzazione della nuova rete elettrica dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, Infine, il Gruppo continuera' lo svolgimento delle attivita' finalizzate a conseguire gli obiettivi previsti da meccanismi di regolazione output-based definiti dall'Arera, sia quelli relativi alla riduzione dei costi di dispacciamento, sia quelli relativi all'incremento della capacita' addizionale di trasporto interzonale impegnandosi a mantenere i livelli raggiunti nel corso del periodo di osservazione.

Con riferimento alle Attivita' Non Regolate, si e' conclusa un'importante fase di riorganizzazione delle controllate di Terna Energy Solutions, societa' del Gruppo Terna che gestisce le attivita' sui mercati competitivi, la quale ha integrato competenze diversificate lungo tutta la catena del valore dell'energia attraverso la sua rete di societa' controllate, proponendosi come polo di riferimento per la transizione energetica e digitale delle imprese.

