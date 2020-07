Terna: Donnarumma, ogni miliardo di investimenti genera circa 3 miliardi di Pil

Accorciare tempi autorizzativi e' interesse ripartenza Paese (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 lug - "Accorciare e rendere certe le tempistiche autorizzative e' nell'interesse di tutti se vogliamo far ripartire il Paese: ogni miliardo di investimenti realizzato da Terna, infatti, genera circa 3 miliardi in termini di Pil e crea svariate centinaia di posti di lavoro'. Lo ha detto l'ad Terna, Stefano Donnarumma, intervenendo al webinar di Confindustria Energia 'Infrastrutture energetiche per la ripresa dell'Italia e per lo sviluppo del Mediterraneo'

'Oggi un progetto importante di Terna - ha aggiunto - si conclude in circa 10 anni, di cui 7 di autorizzazioni e 3 di realizzazione'. E soffermandosi sulle recenti valutazioni fatte da Cdp, Terna e Snam per un eventuale piano di investimenti al Sud, ha sottolineato: 'Un possibile intervento da 5 miliardi potrebbe generare sino a 10 mila posti di lavoro, tra diretti e indotto, proprio nelle regioni del meridione d'Italia che ne hanno piu' bisogno'

Dommarumma ha quindi concluso: 'Noi dobbiamo sempre guardare alla prospettiva dello sviluppo delle fonti rinnovabili con senso etico e la volonta' di creare un mondo piu' sostenibile: ne abbiamo bisogno sotto tutti i punti di vista, ci sono le possibilita' per farlo, bisogna essere molto bravi a farlo'.

