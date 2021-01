Terna: con nuova riclassificazione lettura consumi elettrici piu' precisa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 gen - Consumi di energia elettrica italiani ancor piu' precisi, aggiornati e dettagliati. Lo annuncia Terna che in una nota informa che, dopo un anno di lavoro e in stretta collaborazione con tutti i distributori di energia elettrica, e' stata completata la nuova classificazione dei consumi elettrici italiani, conforme a quella adottata dall'Istat e a quella definita in ambito europeo. I dati sui consumi elettrici nazionali pubblicati da Terna sono suddivisi per attivita' economica e con il dettaglio della Provincia. "La novita' e' che la riclassificazione dei dati e' stata fatta associando ai clienti dei distributori il nuovo codice merceologico ATECO2007 rispetto al precedente Atecue95", si legge nella nota. Questo progetto consente quindi a Terna di pubblicare i consumi elettrici del Paese con un dettaglio e una precisione ancora maggiore rispetto al passato, grazie all'individuazione di 750 codici merceologici rispetto ai 125 della classificazione precedente.

