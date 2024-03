Termini Imerese: Urso incontra commissari Blutec, presto incontro con sindacati

Al confronto anche Regione, enti locali e Ministero Lavoro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mar - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato oggi pomeriggio i commissari di Blutec in AS, insieme al capo dipartimento alle Imprese e alle strutture competenti del Ministero, per un aggiornamento sulla procedura di assegnazione dello stabilimento di Termini Imerese, ringraziandoli per il proficuo lavoro svolto. Si e' convenuto di procedere ad un confronto con le organizzazioni sindacali, insieme con il Ministero del Lavoro, la Regione Sicilia e gli Enti locali coinvolti.

