Termini Imerese: Urso, con ok a iso-pensioni ultimo tassello per ripartenza -2

Varchi (FdI), da Regione 30 milioni per 180 prepensionamenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 ago - 'La sintonia tra Governo nazionale e regionale produce ancora buone notizie per i siciliani: e' scongiurato il licenziamento collettivo dei lavoratori Ex Blutec. Adesso quell'area puo' davvero rinascere e produrre ricchezza per tutto il territorio'. E' il commento di Carolina Varchi, deputato Fratelli d'Italia.

'Al grande lavoro del ministro Urso che ha portato alla presentazione di un progetto credibile per il rilancio dell'area e per l'indotto - prosegue in una nota - si e' aggiunta la delibera della giunta regionale guidata da Renato Schifani con la quale, grazie anche al lavoro degli assessori Tamajo e Albano, si destinano trenta milioni per i prepensionamenti di oltre 180 lavoratori. Una mossa che consentira' di salvaguardare i livelli occupazionali previsti dal piano di Pelligra, portando all'assunzione di circa 350 lavoratori che finalmente usciranno dalla cassa integrazione.

Il governo Meloni dimostra ancora una volta la propria attenzione per la Sicilia e grazie al lavoro del ministro Urso, dopo 12 anni, il sito di Termini Imerese - conclude - puo' tornare a produrre e a fare crescere l'isola'.

com-Bof

(RADIOCOR) 08-08-24 18:32:07 (0522)PA 5 NNNN