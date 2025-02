Tempa Rossa: Cgil e Uil, Total presenta nuovo progetto industriale per Stigliano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 feb - Nell'incontro di oggi presso la Regione Basilica, sulle prospettive di sviluppo industriale e occupazionale legate al Tavolo della Trasparenza relativo al Centro Oli Tempa Rossa, Total ha presentato il progetto industriale 'Droni', che prevede la realizzazione di un nuovo impianto produttivo a Stigliano, con entrata in funzione nei primi mesi del 2026. Lo comunicano Cgil e Uil della Basilicata, indicando che questo investimento rappresenta un tassello strategico per la creazione di una nuova filiera industriale in Basilicata, con un impatto positivo sull'occupazione e sulla formazione di nuove competenze. Inoltre, e' stata trovata una soluzione per i lavoratori di Lucania Servizi: i 16 lavoratori attualmente impiegati presso Tempa Rossa rimarranno in Lucania Servizi, con Total che si e' impegnata a garantire per loro attivita' nel settore delle costruzioni, in seguito all'aggiudicazione dell'appalto per i prossimi tre anni; 10 lavoratori della stessa azienda saranno invece ricollocati in Tecnoindustrie, che si e' aggiudicata l'appalto per le attivita' di manutenzione all'interno del sito di Tempa Rossa. Inoltre, Cgil e Uil hanno evidenziato la necessita' di costituire un Fondo Sociale, previsto dal Patto di Sito, con l'obiettivo di armonizzare i trattamenti economici tra i lavoratori attraverso un fondo comune che possa offrire risposte concrete anche sotto il profilo economico e contrattuale.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 11-02-25 19:13:24 (0693)ENE,PA 5 NNNN