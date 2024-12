Telethon: Bnl Bnp Paribas, raccolti 8,8 mln, superata cifra 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 dic - Ha raggiunto gli 8,8 milioni di euro la raccolta che Bnl Bnp Paribas, partner di Telethon da 33 anni, ha realizzato nel 2024 a sostegno della Fondazione per sostenere la ricerca scientifica sulla cura delle malattie genetiche rare.

Superata la cifra del 2023. Finora sono circa 345 i milioni totalizzati in 33 anni dalla Banca e dalle Societa' del Gruppo Bnp Paribas in Italia. L'annuncio e' arrivato in diretta su Rai 1 in chiusura della campagna di Natale di Fondazione Telethon (maratona televisiva in favore dell'ente senza scopo di lucro riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca sulle reti Rai, che si e' tenuta dal 14 dicembre ad oggi) da parte di Luca di Montezemolo, Presidente di Fondazione Telethon, e della Presidente di Bnl Bnp Paribas e Findomestic Banca, Claudia Cattani. "Sono particolarmente orgogliosa di poter rappresentare tutto questo e - ha sottolineato Claudia Cattani - i circa 16mila colleghi e colleghe della Banca e delle Societa' del Gruppo Bnp Paribas in Italia, coinvolti in questa positiva gara di solidarieta' e altruismo. Un ringraziamento a tutti i nostri stakeholder che ci sono vicini e ci supportano anno dopo anno". Si sono distinte Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte, ma il contributo arrivato da tutta Italia. La partnership tra Bnl Bnp Paribas e la Fondazione Telethon ha contribuito a finanziare 3.024 progetti con 1.771 ricercatori coinvolti. Fondazione Telethon ha inoltre reso disponibile la prima terapia genica al mondo con cellule staminali, destinata al trattamento dell'Ada-Scid, una grave immunodeficienza che compromette le difese dell'organismo fin dalla nascita. Telethon rappresenta per la comunita' della Banca anche un progetto di volontariato aziendale per un totale di oltre 46.000 ore l'anno dedicate. Il contributo e' arrivato, inoltre, dagli eventi di solidarieta' in circa 50 agenzie Bnl Bnp Paribas in Italia, aperte anche ieri.

