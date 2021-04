Telespazio:Pasquali, industria sostiene Programma Ue, auspichiamo continui dialogo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 apr - 'L'industria spaziale italiana, con le sue grandi imprese, Pmi e start up, sostiene con forza il nuovo programma spaziale europeo, che prevede il consolidamento dei pilastri della politica del continente nel settore: EGNOS e Galileo per la navigazione satellitare e Copernicus per il monitoraggio ambientale. Si tratta di grandi programmi industriali che hanno visto e vedranno Leonardo e le sue aziende spaziali operare con ruoli fondamentali per la realizzazione dei segmenti spaziali e terrestri, per la loro gestione, per offrire servizi che hanno e sempre piu' avranno impatto sulla vita quotidiana dei cittadini e sulla ripresa economica dell'Europa. Lo ha detto Luigi Pasquali, coordinatore delle Attivita' spaziali di Leonardo e amministratore delegato di Telespazio, nel corso del webinar dedicato al nuovo programma spaziale europeo, promosso dall'ufficio italiano del Parlamento Europeo. "Siamo gia' al lavoro per le nuove generazioni di questi programmi, ma anche per contribuire alla sovranita' tecnologica europea su temi come la sicurezza degli asset spaziali, nell'ambito della cosiddetta Space Situational Awareness, e le comunicazioni istituzionali satellitari sicure, con il programma Govsatcom". Per Pasquali "In entrambi i casi, l'industria italiana puo' contribuire in modo efficace con le competenze manifatturiere, con tecnologie chiave come cloud e cyber security, con i sistemi di lancio e con le capacita' operative dei suoi centri spaziali, come il Fucino di Telespazio, sede di uno dei due centri di controllo di Galileo e in futuro elemento chiave della rete GovSatCom'.

Ed ha concluso: 'Auspichiamo, come industria, di poter continuare il dialogo proficuo avviato con le istituzioni in fase di definizione della strategia spaziale europea, per contribuire a dare concretezza alle capacita' tecnologiche e scientifiche, abilitare i progetti, garantire occupazione di qualita' e ritorni economici'.

