Telespazio: partecipera' con Enac a progettare laboratori per i droni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mag - Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), ha siglato con Enac, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, un contratto per la progettazione dell'infrastruttura nazionale dedicata alla sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti e servizi per il settore della Mobilita' Aerea Urbana e della Mobilita' Aerea Avanzata. Il contratto, si legge nella nota, rientra nell'ambito del progetto Aurora (italian urban ait mobility technologies & distributed test), finanziato dell'Agenzia Spaziale Italiana e realizzato in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. In tale iniziativa Enac e' prime contractor con Telespazio nel ruolo di partner tecnologico e design authority. Il progetto risponde alla strategia nazionale Uam/Aam emanata da Enac in collaborazione col ministero dell'Innovazione tecnologica e Transizione digitale ed e' in linea con l'iniziativa europea Sesar Joint Undertaking. Aurora si propone di realizzare un'infrastruttura tecnologica distribuita (Test Facility) tra il laboratorio di Roma di Telespazio, dedicato ai sistemi globali di posizionamento satellitare, il Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale di Capua e l'aeroporto di Grottaglie, in cui opera il Distretto Tecnologico Aerospaziale. Al Glass Lab di Telespazio, il team di ingegneria Gnss della societa' avra' il compito di ideare e sviluppare nuove tecnologie e servizi, che verranno poi validati presso i laboratori del Cira e infine testati sul campo presso l'aeroporto di Grottaglie.

Com-Sim

