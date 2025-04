Telepass: lancia offerta "Sempre" per accesso completo a servizi urbani

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 apr -Telepass, societa' del gruppo Mundys lancia 'Telepass Sempre', che offre l'accesso piu' completo ai servizi di mobilita' urbana ed extraurbana, senza costi aggiuntivi rispetto all'attuale offerta base. 'Telepass Sempre', come specifica il Gruppo in una nota, "risponde alla visione strategica dell'azienda volta a rendere accessibili i servizi di mobilita' anche in ambito urbano", in linea con il nuovo posizionamento sul mercato consumer "volto a semplificare la propria offerta verso i clienti". Oltre ai 'servizi essenziali' come il pagamento di pedaggio autostradale, parcheggi convenzionati, strisce blu, Area C di Milano, traghetti per lo Stretto di Messina e vignette elettroniche, la nuova offerta include anche funzionalita' avanzate per la mobilita' del veicolo - come il pagamento di carburante, la ricarica elettrica, il bollo e la revisione - e per la mobilita' personale, con skipass, treni, trasporto pubblico locale e sharing mobility.

Telepass Sempre e' disponibile allo stesso prezzo dell'offerta base a 3,90 euro mensili per chi aderisce entro il 31 marzo 2026.

