Telemarketing: Pd, al via iter proposta di legge contro telefonate indesiderate

De Luca, 'Registro opposizioni non ha prodotto effetti' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 set - 'E' stato avviato nelle Commissioni parlamentari competenti l'esame della proposta di legge, a mia prima firma, per frenare il telemarketing aggressivo e selvaggio, per dire basta alle telefonate indesiderate. Le chiamate commerciali non richieste rappresentano un problema serio per la serenita' e la privacy di tantissime famiglie nel nostro Paese". Lo annuncia in una nota il deputato del Pd Piero De Luca.

"L'attuale Registro delle opposizioni - aggiunge - non ha prodotto gli effetti desiderati ed e' per questo necessario cambiare l'attuale sistema. Con la nostra proposta di legge, aggiungiamo anche un obbligo di rafforzare i servizi di assistenza telefonica richiesti dai consumatori, con un numero dedicato cui rispondere entro tre minuti. Ora procederemo ad un ciclo di audizioni, sperando di lavorare insieme con tutte le forze politiche, anche di maggioranza, considerata la presenza di una proposta presentata sul tema anche da FdI. L'obiettivo comune dev'essere quello di affrontare e risolvere un problema serio per la serenita' e la privacy di tantissime famiglie nel nostro Paese".

