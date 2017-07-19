Telefisco: Consulenti lavoro, riduzione eta' pensionabile e' fuori contesto

'Secondo pilastro e' fondamentale' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 feb - Nel sistema previdenziale "il secondo pilastro e' un aspetto fondamentale", serve piu' diffusione della cultura in materia, "alla qualita' e alla quantita' della pensione si pensa tardi, quando i danni sono stati gia' fatti. La previdenza e' un tema fluttuante, vivo, non statico e condizionato sul medio-lungo periodo da fattori socioeconomici, come l'inverno demografico", considerato che "l'Istat, nel giro di 10 anni, individua 3,5 milioni di giovani lavoratori che non entreranno nel mercato, mentre l'aspettativa e la qualita' della vita si allungano". Lo afferma il presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro Rosario De Luca a Telefisco del Sole 24 ore: "Parlare di riduzione dell'eta' pensionabile e' fuori contesto, un ragionamento di ampio respiro penso che vada fatto", ha concluso.

bab

(RADIOCOR) 05-02-26 12:25:35 (0352) 5 NNNN