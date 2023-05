Tecnologia: Shiller, con nuovi strumenti anche crisi piu' rapide, alcune professioni a rischio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 25 mag - Le nuove tecnologie, cosi' come i social media e social network, possono giocare un ruolo in una piu' rapida diffusione delle crisi, anche se al momento "e' difficile valutare l'impatto potenziale". Lo ha detto Robert Shiller, premio Nobel per l'economia nel 2013, intervistato durante la XVIII edizione del Festival dell'Economia di Trento, intitolata 'Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo', organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. Come ha spiegato l'economista, "oggi i processi sono molto piu' rapidi, gli eventi si susseguono piu' velocemente con un possibile effetto domino, il problema e' anche come le persone interpretano quello che succede", come successo di recente con la crisi delle banche regionali americane, che ha avuto un'evoluzione molto piu' rapida rispetto a eventi simili nel passato. In questo contesto, le autorita' di supervisione cercano di tenere il passo delle evoluzioni tecnologiche e rilevano anche preoccupazioni nuove, legate all'uso dei nuovi strumenti: 'C'e' anche un problema di fiducia, specie in un contesto in cui le cose succedono molto velocemente', ha detto Shiller. C'e' anche la paura che le nuove tecnologie facciano sparire alcuni tipi di professioni e quindi posti di lavoro: "Ci potrebbe essere un impatto economico. Questa e' una narrativa potente: c'e' una preoccupazione per il futuro.

Non abbiamo ancora visto un effetto sul mercato del lavoro, ma ho timore che ci potra' essere", ha detto.

