Tecnologia: Italian Tech Week diventa Wave by Vento, focus su contesto internazionale

Vento e' il programma di venture capital di Exor (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 feb - Italian Tech Week, conferenza di tecnologia che si tiene ogni anno a Torino, cambia nome e diventa Wave by Vento, segnando un nuovo capitolo per l'evento, in vista dell'edizione 2026 in programma dal 7 al 9 ottobre. Vento, con sede a Torino e presieduta da John Elkann, e' il programma di venture capital di Exor. Il cambio di nome da Itw a Wave by Vento riflette l'evoluzione dell'evento dal 2018 a oggi: e' cresciuto oltre i confini di una conferenza nazionale, diventando un punto di incontro globale per chi plasma il futuro della tecnologia.

"Wave by Vento rappresenta meglio questo movimento: costruito in Italia, progettato per il mondo", ha detto Diyala D'Aveni, Ceo di Vento, sottolineando che il progetto "riflette la nostra convinzione che il progresso tecnologico non arrivi tutto in una volta: si costruisce nel tempo, accelera e premia chi si muove per primo". Con Wave by Vento "abbiamo creato una piattaforma per founder, investitori, leader aziendali e policymaker che stanno plasmando cio' che verra' prima che diventi evidente. Ma soprattutto sta diventando un vero motore di networking e deal flow, dove la nuova generazione di founder europei incontra investitori di primo livello e leader globali per trasformare l'ambizione in esecuzione e costruire la prossima generazione di giganti dell'innovazione", ha detto la Ceo. Dopo l'edizione del 2025, con la partecipazione del fondatore di Amazon Jeff Bezos e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e con oltre 15.000 imprenditori, investitori e operatori riuniti a Torino, Wave by Vento 2026 avra' come keynote speaker Dario Amodei, fondatore e Ceo di Anthropic.

Vento investe in startup early-stage con almeno un imprenditore italiano che costruisce un'azienda globale. Con il suo secondo fondo da 75 milioni di euro lanciato a gennaio 2025 e interamente supportato da Exor, Vento ha investito in oltre 160 aziende, diventando il fondo early-stage privato piu' attivo in Italia.

