Tecnologia: Bending Spoons, borse di studio per 100mila euro a ragazze Ue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Questo progetto si inserisce nel piu' ampio impegno di Bending Spoons per diminuire il gap di genere nell'industria tecnologica. Nicole Wasserman, responsabile People Operations di Bending Spoons, ha commentato: 'Come azienda tecnologica, e' nostra intenzione contribuire al miglioramento del settore. Lavorare per colmare il gap di genere supportando le donne nel loro percorso di studi e' uno dei modi in cui possiamo contribuire a questo cambiamento. Incoraggiando la crescita professionale di giovani provenienti da gruppi sottorappresentati puntiamo a promuovere un futuro in cui il talento, la passione e l'ambizione siano gli unici prerequisiti per contribuire all'innovazione e al progresso'.

Tra le altre iniziative promosse dall'azienda rientrano, per esempio, la sponsorizzazione di percorsi formativi in programmazione, l'offerta di corsi di formazione in ingegneria informatica e l'organizzazione di concorsi e altri eventi dedicati alle donne. In particolare in Italia, negli anni, Bending Spoons ha promosso numerose iniziative a supporto dei giovani talenti. Tra queste, borse di studio dal valore di 7.500 euro ciascuna rivolte a 10 giovani studentesse del corso di laurea in ingegneria informatica del Politecnico di Milano, un progetto di partnership con Codemotion per formare ragazze delle scuole superiori in materia di intelligenza artificiale e programmazione e la sponsorizzazione dell'iniziativa Coding Women Sicilia.

