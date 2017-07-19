Tecnologia: 17 startup lombarde al Ces di Las Vegas

Dall'AI per il benessere mentale all'app per la finanza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 dic - Diciassette startup lombarde saranno presenti al Ces di Las Vegas, il piu' grande evento al mondo dedicato alla tecnologia, in programma dal 6 al 9 gennaio 2026. La missione italiana, guidata dall'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, riunisce 51 startup all'interno di un unico padiglione. Dall'AI per il benessere mentale all'app per la finanza, dall'analisi dei dati all'alta oreficeria "tech": sono solo alcune delle innovazioni sviluppate dalle startup della Lombardia, provenienti da Milano (13), Brescia (2), Mantova (1) e Varese (1). Si tratta di: AdapTronics, Agade, Agacam, Beep, Fortitudo Diamonds, IdolMatch, Innovatech, Limbico, Lookalike, Myndoor, PopulaRise, Prodigy Products, Social Thingum, SunCubes, Uptivo, WhoTeach, Wink Suite.

