Technisub: Urso incontra lavoratori, lavoriamo con Regione per risolvere crisi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 ott - In occasione dell'incontro con i sindacati di categoria liguri per un punto sulle vertenze industriali del territorio, che si e' tenuto oggi a Palazzo della Regione Liguria, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si e' confrontato con una delegazione di lavoratori di Technisub.

Pur trattandosi di una crisi aziendale locale, priva dei requisiti per poter attivare un tavolo di crisi nazionale, il ministro ha assicurato la piena disponibilita' del Mimit a "supportare l'azione delle competenti strutture regionali con i propri tecnici affinche' si possa, come accaduto in altre vertenze di rilevanza nazionale, individuare un altro attore industriale che rilevi l'attivita', salvaguardando produzione e occupazione di quello che e' stato un grande e significativo marchio del Made in Italy".

L'azienda genovese, che produce materiale subacqueo di proprieta' del gruppo francese Aqualung, ha recentemente annunciato l'intenzione di chiudere il polo produttivo entro la fine del 2024, con la conseguente perdita del posto di lavoro per una quarantina di persone.

