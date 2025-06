Tech: Omnicom PR, per 76% italiani e' cruciale, ma serve piu' attenzione a utenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - Il 76% degli italiani ritiene che le decisioni delle aziende Tech abbiano un impatto importante sulla vita in Italia e nel Mondo, tuttavia permangono aree in cui ai brand vengono richiesti maggior impegno e attenzione. Tra queste, i benefici per i consumatori, che rappresentano il parametro in assoluto piu' negativo tra aspettative ed esperienze, sia in termini di cura del cliente che di offerta di prodotti e servizi a maggiore valore aggiunto. E' quanto emerge dalla ricerca 'Post-Invasion' 2024/2025, realizzata da Omnicom PR Group, societa' di consulenza strategica in comunicazione, che ha analizzato la reputazione del Settore della Tecnologia nell'ambito di una ricerca su otto settori chiave per l'economia italiana secondo oltre 2000 consumatori. Tra le otto industry analizzate, il Tech si classifica al primo posto rispetto alla valutazione sulla bonta' del percorso intrapreso.

Gli italiani identificano come prioritario il rispetto di consumatori e clienti, inteso come completezza e trasparenza (70,7%) nel fornire informazioni e una reportistica dettagliata che si focalizzi in primis sull'attenzione all'utente, dall'impatto dei prodotti fino a una maggiore apertura nel comunicare eventuali furti di dati personali o indisponibilita' temporanea di infrastrutture e servizi.

