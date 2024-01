Tech: nel mondo solo 62% leader e' pronto ad accogliere Ai in azienda

Indagine 'Closing the Ai Trust Gap' di Workday (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 gen - Nel mondo solo il 62% dei leader aziendali accoglie con favore l'Intelligenza artificiale. Un dato che si abbassa al 52% se invece si parla di dipendenti. I numeri arrivano dalla nuova indagine globale, 'Closing the Ai Trust Gap', realizzata da Workday, fornitore di applicazioni cloud aziendali, in vista del World Economic Forum. Forte l'incertezza sul fatto che l'azienda possa utilizzare questa tecnologia in maniera corretta: il 23% dei dipendenti non e' sicuro che la propria organizzazione metta gli interessi dei lavoratori al di sopra dei propri quando implementa l'Ai. Leader e dipendenti desiderano il coinvolgimento umano nei processi di Intelligenza artificiale, ma non hanno ben chiaro il modo migliore per farlo. Il 70% dei leader aziendali concorda sul fatto che l'Intelligenza artificiale dovrebbe essere sviluppata in modo da consentire facilmente la revisione e l'intervento umani. Tuttavia, il 42% dei dipendenti ritiene che la propria azienda non abbia una chiara comprensione di quali sistemi dovrebbero essere completamente automatizzati e quali richiedono invece l'intervento umano.

