Tech: device medicali generano in Italia mercato da 18,3 miliardi -2

Per la prima volta 12 aziende italiane al WHX (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - Nel dettaglio la delegazione italiana che sbarca al WHX di Miami offre un ventaglio di soluzioni che attraversa l'intero ecosistema biomedicale: dagli integratori di ultima generazione, filler dermo-rigenerativi e test genetici avanzati per la medicina di precisione ai materiali e sistemi che monitorano ogni fase della sterilizzazione; dalle formulazioni nutraceutiche brevettate ad altissima biodisponibilita' ai macchinari 'waste-to-value' che trasformano i rifiuti sanitari in output sostenibili; dalle piattaforme di micro-innesti autologhi che rigenerano i tessuti in pochi minuti ai servizi editoriali e di comunicazione multicanale che connettono produttori, cliniche e distributori del settore dentale su scala internazionale; dalle sale MRI schermate chiavi in mano ai dispositivi monouso per radiologia, oncologia e terapia intensiva; dai componenti high-tech in silicone combinato con metallo, plastica o vetro agli impianti professionali per lavaggio, disinfezione e refrigerazione di laboratorio. Un caleidoscopio di tecnologie e know-how 100% Made in Italy che porta negli Stati Uniti innovazione, sostenibilita' e design all'avanguardia lungo tutta la filiera life-science. Accanto a loro il know-how di un'agenzia regionale per l'internazionalizzazione e di un laboratorio universitario multidisciplinare.

com-emi

(RADIOCOR) 08-06-25 13:13:36 (0252) 5 NNNN