Tech: Capgemini, il 91% di banche e assicurazioni verso il cloud -2

Forte attenzione all'impatto Esg (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 nov - Il 62% delle societa' di servizi finanziari ha iniziato a utilizzare l'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di adottarla lungo l'intera catena del valore nei prossimi due anni. 'Le aziende che oggi si affrettano a implementare l'AI generativa devono essere consapevoli che non sara' possibile ottenere i vantaggi futuri offerti dall'AI senza sistemi abilitati al cloud', ha dichiarato in una nota Dario Patrizi, Financial Services Director di Capgemini in Italia. Il 95% delle societa' tiene conto dell'impatto Esg nelle principali decisioni di investimento: in questo contesto, il cloud puo' svolgere un ruolo centrale nella gestione efficace della rendicontazione Esg, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita'. Il cloud puo' infatti fornire strumenti essenziali per la misurazione dell'impatto Esg, come dimostra il 51% delle societa' di servizi finanziari che rilevano un miglioramento in termini di trasparenza e misure di reporting.

Com- Mar

(RADIOCOR) 18-11-23 12:50:29 (0179) 5 NNNN