T-Bond: prezzi in calo in vista di dati macro di questa settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 ott - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitense sono in ribasso. Con gli investitori che guardano con ansia all'esito delle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre, questa settimana l'attenzione e' tutta per i dati macroeconomici a partire del dato sulla fiducia dei consumatori e del rapporto JOLTS sulle offerte di lavoro quest'oggi. Si tratta dei primi di una serie di dati relativi al mercato del lavoro attesi in settimana che potrebbero fornire indicazioni sulle prospettive di politica monetaria della Fed e che includono anche i dati sulle buste paga del settore privato dell'ADP e l'importantissimo rapporto sui posti di lavoro di ottobre.

Sempre questa settimana e' atteso l'indice dei prezzi della spesa per consumi personali - l'indicatore dell'inflazione preferito dalla Fed. Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, ci sono quasi il 95% di probabilita' di un'ulteriore riduzione dei tassi da parte della banca centrale il 6-7 novembre. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 4,330% dal 4,278% di ieri. Il rendimento del titolo a tre mesi e' invece in ribasso al 4,605%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 4,168%.

Titolo a 5 anni, rendimento in aumento al 4,165%.

Titolo a 30 anni, rendimento cresce al 4,572%.

