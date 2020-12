Tav: senatori M5S, nostra posizione nota, schema contratto invotabile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 dic - "Non abbiamo preso parte al voto in commissione Lavori Pubblici sullo schema di contratto di programma del Tav. Una decisione inesorabile, viste le lacune di questo schema sul fronte numerico e giuridico. La nostra posizione sulla Torino-Lione e' nota, ma lo schema risulta del tutto invotabile". Cosi' in una nota i senatori M5s in Commissione. "Non c'e' nessuna previsione chiara sul traffico sulla tratta, sui costi si riscontrano opacita' e voragini diffuse, senza che venga chiarito una volta per tutte chi paga cosa e per quali somme.

L'unica cosa sin troppo evidente e' che in caso di controversie, sara' l'autorita' francese a definirle: uno sbilanciamento irricevibile, che mette al solito il nostro Paese alla merce' degli umori altrui. Tutto questo ferma restando l'obsolescenza di un'opera che va avanti a passo di lumaca, e che se tutto andra' per il verso giusto sara' pienamente operativa solo tra quindici anni, quando risultera' antiquata e non al passo coi tempi. Come M5S, abbiamo semplicemente preso una scelta di buon senso".

