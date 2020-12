Tav: senatori Lega, spaccature evidenti nella maggioranza

Folle ideologia M5S contro opere pubbliche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 dic - "La fuga dei senatori del Movimento 5 stelle dal voto sulla Tav in Commissione Lavori pubblici e' una testimonianza lampante della folle ideologia grillina contro le opere pubbliche. La Torino-Lione e' un'opera improcrastinabile: ed e' evidente quando lo sia visto che il via libera al parere sul contratto di programma della sezione transfrontaliera sia arrivato con voto unanime di tutti gli altri gruppi. E' ormai sempre piu' evidente la spaccatura in seno alla maggioranza, che non riesce a votare unitamente nemmeno su provvedimenti tanto importanti per lo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese". Lo dichiarano i senatori della Lega componenti della Commissione, Simona Pergreffi, Maurizio Campari, Gianfranco Rufa, Stefano Corti con i colleghi piemontesi Marzia Casolati, Giorgio Maria Bergesio, Roberta Ferrero, Enrico Montani e Cesare Pianasso.

