Tav: Gariglio (Pd), serve nomina commissario, rischiamo di perdere i fondi Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 apr - "Senza un progetto della tratta nazionale della Tav, l'Italia rischia di perdere gli ulteriori finanziamenti che l'Europa ha messo a disposizione. E ad oggi questo progetto purtroppo non esiste'. Lo dichiara in una nota Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera.

"Le Ferrovie dello Stato - aggiunge - attendono un via libera formale dal Governo per predisporre tale progetto.

Serve inoltre che qualcuno si preoccupi di mettere i sindaci al tavolo per discutere dei problemi connessi; per coordinare tutto questo e' indispensabile la nomina di un Commissario che attualmente non c'e'. Serve, infine, che il governo includa la tratta nazionale della Tav nei documenti di programmazione nazionale: l'opera non appare infatti nel testo del Pnrr'. Gariglio conclude: "Auspico quindi che tutte le forze dell'attuale vasta maggioranza lavorino per risolvere questi problemi e per far partire l'opera; chi governa deve dare risposte concrete invece di fare campagne elettorali con sopralluoghi sui cantieri con tanto di felpe".

