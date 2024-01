Tav: dieci i cantieri aperti, Torino-Lione pronta al 2032

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 gen - Confermata la conclusione della tratta internazionale al 2032 della linea ferroviaria ad alta velocita'/capacita' Torino-Lione, 10 al momento i cantieri aperti, 2.500 persone al lavoro. E' quanto emerso dalla riunione della Commissione logistica di Confindustria Piemonte con la presenza di Maurizio Bufalini, direttore generale di Telt, il promotore pubblico italo-francese responsabile della realizzazione e della gestione della sezione transfrontaliera della futura linea ferroviaria.

'Si lavora in Francia all'interconnessione con la linea storica, mentre gia' tutto il tunnel e' stato aggiudicato.

Abbiamo finora scavato 33 dei 162 km di gallerie necessari, di cui 13 km sono parte del tunnel di base. Finora abbiamo realizzato 1,3 miliardi di euro di lavori, 3,3 miliardi e' invece l'ammontare dei lavori in corso. In tutto sono stati gia' aggiudicati sei miliardi di euro', ha sottolineato il direttore generale di Telt, ricordando come a regime tra Italia e Francia ci saranno 4.000 addetti diretti e altrettanti indiretti, di cui due terzi saranno lavorati locali.

Le prossime tappe: entro il 2026 saranno aggiudicati i lavori per realizzare il tratto dall'uscita del tunnel di base fino a San Didero per un importo di 400 milioni. A meta' 2027 e' poi prevista l'aggiudicazione di un bando da due miliardi di euro per gli impianti ferroviari e la sicurezza del tunnel di base, che include anche gli oneri legati a otto anni di manutenzione quando la linea sara' pronta. Su questo bando l'appalto e' gia' stato bandito e sono state ricevute le richieste per le prequalifiche.

Il costo complessivo della tratta internazionale sara' finanziato al 40% dalla Unione Europea, al 35% dall'Italia e al 25% Francia.

