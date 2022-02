Tassonomia: M5S contro decisione Ue, ma governo puntava a piu' flessibilita' sul gas

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 2 feb - 'Il Movimento 5 Stelle contrastera' l'atto delegato perche' e' un passo indietro nel percorso inesorabile dell'Europa verso la transizione sostenibile che si basa su energie rinnovabili e pulite e sul risparmio energetico degli edifici. Il nucleare e il gas rappresentano il passato, e' compito della politica guardare al futuro'. E' quanto hanno dichiarato gli europarlamentari Fabio Massimo Castaldo e Laura Ferrara, reagendo all'approvazione dell'inserimento di gas e nucleare nella 'tassonomia' Ue per gli investitori finanziari da parte della Commissione. La responsabile della delegazione M5S all'Europarlamento Tiziana Beghin si e' limitata a indicare che 'bisogna correggere il tiro, non possiamo finanziare gas e nucleare come se fossero la risposta (al cambiamento climatico) ma dobbiamo spingere sulle rinnovabili che riducono la nostra dipendenza dall'estero e fanno costare sempre meno l'energia'. Una posizione divergente da quella del governo italiano, che, nel corso della consultazione comunitaria, aveva contestato la bozza di atto delegato ritenendo che i limiti sull'accettabilita' degli impianti gas siano troppo stretti e tali da mettere in forse investimenti per circa 10 miliardi di euro.

aps

(RADIOCOR) 02-02-22 17:37:38 (0528)EURO 5 NNNN