Tartufo: dal 9 all'11 dicembre a L'Aquila la Fiera internazionale -4

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 nov - Il presidente Savini nel suo intervento ha ringraziato innanzitutto "donne e uomini dell'Arap, per il grande sforzo organizzativo, e la Regione Abruzzo che a partire dalla missione all'Expo di Dubai, ci concede fiducia come braccio operativo per eventi di grande spessore. Non era mai accaduto. Arap ha messo in campo anche in questa occasione professionalita' e piattaforme di business intelligence, stringendo collaborazioni con le universita' pubbliche e private, in particolare per definire le strategie di aggressione dei mercati esteri, che grandi potenzialita' riservano anche al nostro tartufo, nella evidenza che i prodotti della terra sono elementi vitali anche per rinvigorire l'industria abruzzese".

Fabio Cerretano ha ricordato che "la nostra rete associativa da anni chiedeva l'istituzione di una fiera internazionale qui in Abruzzo, ed ora questo sogno e' diventato realta'. Il tartufo e' un profumo di cui l'Abruzzo e' ricchissimo.

Abbiamo tutte e nove le varieta' dei tartufi edibili, sette neri e due bianchi. Parliamo di un fungo ipogeo patrimonio dell'Unesco, indice di biodiversita', che puo' trainare la conoscenza e la commercializzazione di altri prodotti di eccellenza".

