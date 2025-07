Taranto: Urso, realizzeremo polo DRI dove ci sono le condizioni

Necessari desalinizzatore e rigassificatore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 lug - Sulla nave rigassificatrice nel porto di Taranto 'aspettiamo in queste ore la risposta dei comuni, della provincia di Taranto e della Regione Puglia perche' siamo estremamente rispettosi delle loro competenze. Se la risposta sara' simile a quella di Terni e dell'Umbria, di Piombino e della Toscana, cioe' di lavorare insieme per un progetto siderurgico green a Taranto, noi faremo tutto il possibile perche' cio' abbia pieno compimento. Se loro decidono che non possono sostenere sul piano politico una nave rigassificatrice sul porto, come ha invece Piombino, e il desalinizzatore per l'acqua a servizio dello stabilimento, ne trarremo le conclusioni. Ovviamente, lo sviluppo, per esempio, del polo DRI allo stato previsto a Taranto, in mancanza dell'approvvigionamento del gas, che e' fondamentale, sara' realizzato dove ci sono le condizioni'.

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell'assemblea Assarmatori, oggi a Roma.

